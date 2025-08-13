Москаленко заявил о десятикратном увеличении получателей налогового вычета

За пять лет количество получателей инвестиционного налогового вычета в Петербурге увеличилось почти в 10 раз, заявил 13 августа в своем telegram-канале вице-губернатор Валерий Москаленко. Сумма ИНВ по налогу на прибыль организаций выросла за это время более чем в 15 раз.

По сообщению вице-губернатора, в 2024 году получателями ИНВ стали 38 петербургских компаний на общую сумму выпадающих доходов в размере 4 604,2 млн рублей. При этом в 2020 году, когда мера поддержки была запущена, получателями ИНВ стали четыре компании, а его сумма составила 294,4 млн рублей.

"Экономию от налога на прибыль можно направить как на расширение производства, так и на повышение уровня заработной платы. Использование ИНВ дает организациям возможность уменьшить кредитную нагрузку и сохранить средства в обороте", — говорится в сообщении Москаленко.

Чиновник назвал подобную меру поддержки "очень востребованной и эффективной" в условиях высокой стоимости заемных ресурсов. При этом он отметил, что изначально ее получателями могли стать промышленные предприятия и предприятия из сферы железнодорожного транспорта. В 2022 году ее разрешили применять для капитальных вложений в здания и сооружения, а с 2023 года меру распространили на стивидорные и телекоммуникационные компании.

Ранее стало известно, что в Смольном ожидают роста инвестиций в следующие три года. Предполагается, что по итогам 2028 года общий объем инвестиций в основной капитал может достигнуть 2,2-2,3 трлн рублей. При этом прогноз на 2025 год равняется 1,7 трлн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Валерия Москаленко