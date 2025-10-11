Приставы начали взыскание неоплаченных штрафов с создателя "Масяни" Куваева*

Судебные приставы приступили к принудительному взысканию с автора мультсериала "Масяня" Олега Куваева* долгов по неоплаченным штрафам на нарушение деятельности иностранного агента (ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 11 октября ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы. Сумма к взысканию составляет 60 тысяч рублей.

Материалы по задолженности поступили приставам из Невского районного суда. В документах говорится, что мультипликатор не оплатил в назначенный срок штрафы, назначенные ему по делам об уклонении от исполнения предписанных иноагентам обязанностей.

В картотеке Невского суда находится пять дел по "иноагентской" статье в отношении Куваева*, по четырем из них уже вынесены решения. Два дела о непредставлении иноагентом сведений в Минюст были рассмотрены в ноябре 2024 года, сумма штрафов по ним составила 60 тысяч рублей. Еще два штрафа на общую сумму 80 тысяч рублей Куваеву* назначили в июне 2025 года, в тот раз его судили за непредставление сведений в Минюст и за публикацию материалов без плашки о статусе иностранного агента. Последнее дело поступило в суд 3 октября, оно касается непредставления данных в Минюст.

В октябре 2023 года стало известно о возбуждении против Куваева* уголовного дела о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Позже его объявили в розыск. Сам мультипликатор находится вне пределов России.

*Минюст внес Олега Куваева в список иноагентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру