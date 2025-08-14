Смольный могут обязать уведомлять полицию о тематике мероприятий

Правительство Петербурга могут наделить полномочиями по информированию полиции и других учреждений о тематике, времени и месте устраиваемых зрелищных мероприятий, законопроект об этом опубликован 14 августа на сайте Законодательного собрания. Авторами инициативы выступили члены фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов и Константин Чебыкин.

Сам проект корректирует существующий закон "О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге" в вопросе разграничения полномочий городского парламента и Смольного. По мысли депутатов, последний следует наделить полномочиями по уведомлению органов внутренних дел и иных задействованных в обеспечении общественного порядка органов и учреждений о времени, месте и тематике зрелищных мероприятий, количестве их посетителей и планируемых мерах по обеспечению безопасности.

Оповещать заинтересованные органы Смольный должен будет не позднее чем за 10 дней до дня проведения мероприятия либо же сразу же по получении сведений о нем, об изменении его тематики, места и даты проведения, или же о его отмене.

Юридическое управление аппарата ЗакСа не обнаружило у проекта противоречий с действующим законодательством. В то же время в представленном отзыве говорится, что "текст проекта закона требует юридико-технической доработки с учетом редакционных замечаний".

В апреле Государственная дума запретила устраивать зрелищные мероприятия без обеспечения их безопасности. В соответствии с документом место проведения подобных событий должно обладать инфраструктурой и техническим оснащением для обеспечения безопасности, включая антитеррористическую. Кроме того, в принятом законе прописана обязанность организаторов обеспечить эвакуацию посетителей в случае угрозы безопасности.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру