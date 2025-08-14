ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 14 августа 2025, 12:36

Встреча Путина и Трампа планируется в 22:30 в пятницу

фото ЗакС политика Встреча Путина и Трампа планируется в 22:30 в пятницу

Начало переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланировано на Аляске на 22:30 (по московскому времени) в пятницу, 15 августа, сообщил ТАСС 14 августа со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова. Встреча начнется с беседы двух лидеров в формате тет-а-тет с участием переводчиков. 

Основной темой разговора станет урегулирование конфликта на Украине, однако, как отметил Ушаков, президенты обсудят и другие вопросы. 

В состав российской делегации на переговорах войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 

"Переговоры будут носить деловой характер, и у нас, естественно, у всех деловой настрой прежде всего", - цитирует ТАСС ответ Ушакова на вопрос о том, с каким настроем российская делегация отправится в США. 

О планах организовать встречу лидеров России и США стало известно в начале августа, после встречи спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа с Путиным в Кремле. 

Константин Леньков / Фото Кремль


