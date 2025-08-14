"Лахта Центр" выделит 113 млн рублей на обслуживание фасадов

АО "Зенит-Арена" ищет подрядчика для обслуживания фасадов, стилобата и арки главного входа "Лахта Центра", обратила внимание Neva Today 14 августа. На эти нужды компания готова выделить до 113,4 млн рублей.

Конкурс был объявлен 13 августа, соответствующая карточка появилась на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, подрядчик должен будет оказывать плановое и внеплановое техническое обслуживание фасадов, стилобата и арки главного входа. Оно распространяется на остекление башни, несущие конструкции и подконструкции фасадов, декоративные накладки, крепежные узлы и т. д.

Кроме того, исполнитель обязуется выявлять и устранять дефекты и неисправности, а также обеспечивать вывоз отходов, образовывавшихся в ходе оказания услуг. Работы должны выполняться в течение года с момента заключения договора, то есть до сентября 2026 года.

Как отмечает "Фонтанка.ру", общая площадь остекления "Лахта Центра" составляет 130 тысяч квадратных метров, а площадь остекления самого небоскреба – 75 тысяч квадратных метров.

Напомним, в начале августа был заключен договор на благоустройство квартала Верховного суда на Тучковом буяне общей стоимость 380 млн рублей. Подрядчик должен будет завершить работы до сентября 2026 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру