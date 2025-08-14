КГИОП согласовал реконструкцию Бадаевских складов

Комитет по контролю и охране памятников (КГИОП) согласовал проект реконструкции исторических Бадаевских складов на Киевской улице, обратил внимание РБК 14 августа. Соответствующий документ был размещен на сайте ведомства 13 августа. Группа компаний "Эталон" намерена сделать на территории складов многофункциональный комплекс.

Как говорится на сайте КГИОП, в планах застройщика возвести административно-выставочный центр со встроенно-пристроенными автостоянками. Его высота составит почти 28 метров. При этом сами склады 1912 года постройки подвергнут реконструкции с локальными изменениями фасадов. Речь идет о зданиях, формирующих уличный фронт застройки улиц Булавского и Черниговской.

Отметим, что одноэтажные кирпичные здания складов по адресу Киевская улица, 5, литеры Н и С, не относятся к объектам культурного наследия. Однако в соответствии с городским законодательством в Петербурге запрещено сносить любые постройки, возведенные до 1917 года.

Как сообщили "Деловому Петербургу" в пресс-службе "Эталона", большая часть нового здания будет отведена под офисы. В нем также будут предусмотрены выставочные пространства. В компании подчеркнули, что в рамках проекта не планируется возведение жилья. Сами исторические здания также будут отданы под офисы.

Напомним, архитектурный облик многофункционального комплекса был согласован комитетом по градостроительству и архитектуре в феврале этого года. Тогда в компании также отмечали, что жилья на территории не будет.

Отметим, что участок площадью 2,7 га группа "Эталон" приобрела в 2021 году. Компания приобрела часть земли у обанкротившейся ГК "Дети" за 603 млн рублей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру