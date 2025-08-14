Дорожники отремонтировали проспект Чернышевского и пять улиц в Пушкине

В Петербурге завершился ремонт покрытия на проспекте Чернышевского, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) 14 августа. Работы затронули участок от Кирочной улицы до Воскресенской набережной общей протяженностью порядка 600 метров.

Как говорится в публикации, в ходе ремонта были обновлены около 10 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части, а также нанесена новая разметка. Кроме того, рабочие заменили люки колодцев и восстановили нарушенное благоустройство. В пресс-службе подчеркнули, что проспект является важной транспортной артерией. На нем располагается станция метро "Чернышевская", через которую ежедневно проходит большой поток туристов.

В КРТИ добавили, что ремонтные работы ведутся также на Шпалерной улице, где обновят более 3 тысяч квадратных метров покрытия. Также запланирован ремонт Перекупного переулка – там уложат свыше 8 тысяч квадратных метров нового асфальта.

Фото: telegram-канал петербургской прокуратуры

Отметим, что сегодня, 14 августа, о завершении ремонта автомобильных дорог в Пушкине сообщила петербургская прокуратура. Ранее надзорное ведомство потребовало отремонтировать улицы Радищева, Красной Звезды, Захаржевской, Артиллерийской и Саперной, где в ходе проверки были обнаружены колейности и выбоины. По данным ведомства, в настоящее время дорожное покрытие было обновлено и соответствует требованиями закона.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба КРТИ