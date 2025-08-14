Чебыкин накануне переговоров Путина и Трампа помолился в часовне Германа Аляскинского

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Константин Чебыкин отправился на Валаам, чтобы посетить часовню преподобного Германа Аляскинского. Православный святой известен как руководитель русской духовной миссии на острове Кадьяк на Аляске, где крестили жителей Русской Америки в конце XVIII — начале XIX веков. Видеозапись на фоне часовни Чебыкин опубликовал в своих соцсетях 14 августа.

— В преддверии очень важных для нашей великой страны событий, встречи нашего верховного главнокомандующего [Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом], конечно же, зайдем и помолимся за нашу великую Россию, за наше великое Отечество, за наших ребят, которые сейчас защищают нас в ходе специальной военной операции, — сказал Чебыкин на видео.

Напомним, в пятницу, 15 августа, в 22:30 (по московскому времени) должны начаться переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча двух лидеров пройдет в американском штате Аляска. Главной темой разговора станет урегулирование конфликта на Украине. В состав российской делегации также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Константин Леньков / Фото Константин Чебыкин