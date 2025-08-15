Поддержку экскурсий на сапбордах в Петербурге закрепят законодательно

Экскурсии на сапбордах и другие виды отдыха с использованием водного инвентаря могут причислить к видам водного туризма в Петербурге, соответствующая инициатива появилась на сайте Законодательного собрания 15 августа. Предполагается, что нововведение благотворно скажется на развитии подобных видов отдыха и на развитии туристической отрасли в целом.

Поправки вносятся в действующий закон "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге". Подписи под документом поставили депутаты ЗакСа Всеволод Беликов, Дмитрий Дмитриев и Елена Рахова.

Сейчас водный туризм понимается в законе как "туризм с использованием транспортных средств, предназначенных для передвижения по водным объектам в Санкт-Петербурге". Законотворцы предлагают дополнить определение упоминанием "водного инвентаря" в виде катамаранов, аквалангов и сапбордов.

В пояснительной записке к проекту авторы указывают на рост туристической привлекательности Петербурга, в том числе за счет развития существующих и создания новых туристических маршрутов и создания благоприятных условий для гостей города. Важным направлением здесь выступает водный туризм, однако существующее определение не охватывает ряд активностей на воде, что не позволяет распространить на них поддержку от города.

Принятие законопроекта "позволит обеспечить создание благоприятных условий для развития данного направления водного туризма, содействовать в его продвижении на туристических рынках, а также обеспечить безопасность при проведении экскурсий с использованием сапбордов", полагают депутаты.

В сентябре 2024 года комитет ЗакСа по законодательству сообщил о начале работы по законодательному регулированию использования плавательных средств в Петербурге, включая сапборды. Необходимость этого объясняли ростом их популярности и, соответственно, увеличением числа инцидентов на воде. Спикер ЗакСа Александр Бельский тогда же анонсировал создание рабочей группы для решения проблемы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру