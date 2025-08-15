Беглов осмотрел новое оборудование в онкоцентре им. Напалкова

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию новой робот-ассистированной системы Da Vinci в онкологическом центре имени Н.П.Напалкова, сообщила пресс-служба Смольного 15 августа. Он также осмотрел лабораторию, где разрабатывают клеточную вакцину от рака.

Как говорится в публикации, хирургическая система Da Vinci может использоваться для лечения рака в урологии, гинекологии, ЛОР-онкологии, а также во время проведения операций на органах брюшной полости. Транслируя движения хирурга на миниатюрные инструменты внутри тела пациента, она позволяет оперировать точно и плавно и минимизировать возможные последствия.

"Онкоцентр имени Напалкова – один из лучших и самых современных в стране. Сегодня начинается новый этап его развития. Хирургическая система "Da Vinci" откроет новые возможности для проведения высокотехнологичных операций. Всем жителям города должно быть доступно самое передовое лечение", – прокомментировал новое оборудование Беглов.

Кроме того, губернатор осмотрел лабораторию, где впервые в России разработали технологию получения клеточной вакцины от рака. Ее получают на основе опухольно-инфильтрующих лимфоцитов, вакцина является индивидуальной для каждого пациента. В разработке технологии принимали участие как петербургские, так и белорусские исследователи.

Наконец, в ходе визита в онкоцентр Беглов вместе с директором учреждения Владимиром Моисеенко возложил цветы к памятной доске академику Николаю Напалкову, чье имя носит центр с 2023 года. В 2024 году в Песочном также установили памятник Напалкову.

Напомним, в марте 2024 года Беглов посетил церемонию открытия амбулаторно-поликлинического отделения онкоцентра. Строительство нового здания длилось три года, корпус соединен с самим центром специальным внутренним проходом.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного