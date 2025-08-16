Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 16 августа 2025, 14:27

Глава Владимирского округа проводит отпуск на черноморском побережье

фото ЗакС политика Глава Владимирского округа проводит отпуск на черноморском побережье

Руководитель МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко решил провести отпуск в Краснодарском крае. В своих соцсетях он делится путевыми заметками с черноморского побережья. Так, муниципал показал подписчикам заброшенный сухогруз в Кабардинке и памятник природы скалу-парус в селе Прасковеевка. 

Во время прогулки по пляжу муниципал также обратил внимание на обилие мусора и призвал туристов более осознанно относиться к природе. 

"Казалось бы, что может испортить впечатление от скалы в море? Оказалось, поведение туристов, для которых норма - оставить после себя следы своего пребывания", - написал Тихоненко 16 августа. 

Напомним, Краснодарский край обычно входит в тройку лидеров среди регионов по популярности у туристов, опережая Северную столицу. Весной 2024 года президент Владимир Путин интересовался у губернатора Александра Беглова, почему город уступает Москве, Московской области и Краснодарскому краю по туристическому потоку. Беглов пояснял, что в Петербурге море холоднее.

Константин Леньков / Фото Денис Тихоненко


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Тихоненко Денис Викторович
Упоминаемые персоны
Тихоненко Денис Викторович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама