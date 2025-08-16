Смольный отправил в Мариуполь партию школьных принадлежностей

Правительство Петербурга отправило школьникам из Мариуполя партию ученических принадлежностей, сообщили 16 августа в администрации Северной столицы. Всего чиновники закупили 19 тысяч наборов. Для первоклассников, помимо канцелярии, тетрадей и учебников, закупили рюкзаки.

"Перед Днём знаний мы традиционно помогаем жителям Мариуполя собрать детей в школу. Но поддержка Петербургом системы образования города-побратима этим не ограничивается. В этом году мы планируем ещё поставить оборудование для предметов ОБЗР и Труд, оборудование для пищеблоков детских садов, государственную символику, медицинские аптечки", - цитируют в Смольном губернатора Александра Беглова.

Как отметили в городской администрации, Петербург направляет подобные наборы к началу учебы с 2022 года.

Ранее губернатор Александр Беглов анонсировал отправку в Мариуполь наборов с принадлежностями для новорожденных, которые получают петербургские семьи при рождении ребенка с августа 2024 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру