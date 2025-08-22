Минпросвещения хочет сократить количество уроков иностранного языка в 5-7-х классах

Министерство просвещения разработало проект приказа, в соответствии с которым количество часов на изучение английского языка в 5-7-х классах сократится с трех до двух в неделю с начала этого учебного года. Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в документе, рекомендованное количество часов на изучение английского языка в 5-х, 6-х и 7-х классах составляет 68 за один учебный год, то есть 2 часа в неделю. Раньше в 5-9-х классах рекомендовалось отводить на английский язык 102 часа в год, или 3 часа в неделю. Сейчас такое количество часов сохраняется только в 8-х и 9-х классах.

При этом нововведение с начала учебного года коснется также испанского, китайского и французского языков. Что касается немецкого языка, количество часов на его изучение намерены сократить с 2026 года.

В проекте приказа также отмечается, что в 5-7-х классах вводится новый обязательный предмет – "Духовно-нравственная культура России". На его изучение в 5-м классе отводится 17 часов в год (1 час в две недели), а в 6-м и 7-м классах – 34 часа в год (1 час в неделю). Как говорится в документе, новый предмет направлен на знакомство обучающихся с жизнью выдающихся государственных и общественных деятелей российской истории.

Напомним, ранее комитет Госдумы по просвещению обратился в Минпросвещения с предложением создать единые требования к домашним заданиям в школе. В нем предлагается закрепить перечень предметов с обязательными домашними заданиями, а также исключить формальный подход к содержанию и объему домашних работ.

Анастасия Луценко, фото: unsplash