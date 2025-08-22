Семья Евгения Пригожина хочет установить памятник на месте его гибели

Памятник Евгению Пригожину хотят установить на месте крушения самолета, в котором погиб бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер", сообщила 22 августа "Фонтанка.ру" со ссылкой на мать Пригожина Виолетту.

"Сейчас мы на месте крушения в Тверской области выкупили участок и ставим там памятник", — рассказала Виолетта Пригожина изданию.

Напомним, крушение самолета, на борту которого находились основатели ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, произошло 23 августа 2023 года. Всего на борту находилось 10 человек, все они погибли. Как отмечает "Фонтанка.ру", в 2023 году на месте крушения был установлен камень с табличкой.

Евгений Пригожин был похоронен в Петербурге на Пороховском кладбище. В июне 2024 году на могиле бизнесмена установили памятник. В декабре 2023 года на здании на Университетской набережной, где находились офисы структур Пригожина, появилась мемориальная доска в память о нем.

фото: ЗАКС.Ру