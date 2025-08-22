ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 22 августа 2025, 14:39

Семья Евгения Пригожина хочет установить памятник на месте его гибели

фото ЗакС политика Семья Евгения Пригожина хочет установить памятник на месте его гибели

Памятник Евгению Пригожину хотят установить на месте крушения самолета, в котором погиб бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер", сообщила 22 августа "Фонтанка.ру" со ссылкой на мать Пригожина Виолетту. 

"Сейчас мы на месте крушения в Тверской области выкупили участок и ставим там памятник", — рассказала Виолетта Пригожина изданию.

Напомним, крушение самолета, на борту которого находились основатели ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, произошло 23 августа 2023 года. Всего на борту находилось 10 человек, все они погибли. Как отмечает "Фонтанка.ру", в 2023 году на месте крушения был установлен камень с табличкой.

Евгений Пригожин был похоронен в Петербурге на Пороховском кладбище. В июне 2024 году на могиле бизнесмена установили памятник. В декабре 2023 года на здании на Университетской набережной, где находились офисы структур Пригожина, появилась мемориальная доска в память о нем. 

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама