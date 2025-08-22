Глава МО "Зеленогорск" Чечин пожаловался на вандалов из-за вырванных растений

Действия неизвестных вандалов, испортивших клумбу, вдохновили 21 августа главу МО "Город Зеленогорск" Дмитрия Чечина на написание поста во "ВКонтакте" с жалобой на порчу объектов благоустройства. Среди прочего, муниципал выразил надежду на то, что вредят облику города не жители, а его гости.

Свой пост Чечин начал с замечания, что в Зеленогорске есть "ну очень странные люди", которые временами выдергивают петунии на проспекте Ленина, портят малые архитектурные формы и оставляют рисунки на стенах зданий. Поводом для нынешней жалобы стали действия неизвестных, вырвавших и раскидавших вокруг клумбы растительность. В подтверждение своих слов муниципал приложил к сообщению фотоснимки, запечатлевшие результаты набега.

"Если про петунии я еще хоть как-то понимаю — красивые, — то смысл в вырывании зелени с клумбы и раскидывании ее по газонам от меня ускользает, — признался Чечин. — Думал, что это животные какие-то копали, но сотрудники "Озеленителя" говорят, что на клумбе много следов от обуви большого размера — явно человек это делал".

Глава МО посетовал на то, что вандалы уничтожают плоды трудов по украшению Зеленогорска и выразил надежду на то, "что это творят не жители, а проезжающие мимо гости города". Саму клумбу, по его словам, удалось оперативно восстановить уже к 10 часам утра.

Отметим, что это не первый случай, когда Чечин обращается к теме вандализма в Зеленогорске. В апреле он опубликовал пост о возвращении в сквер Юность металлической скульптуры жар-птицы после ремонта, который потребовался из-за действий неизвестных . В его изложении следовало, что скульптура вернулась на прежнее место после "отдыха в санатории". При этом он отметил, что жар-птица обзавелась "новым роскошным хвостом после витаминного курса" и "синим стильным оперением".

От действий хулиганов страдают и другие муниципалитеты Петербурга. Так, 20 августа возмущенный пост с заголовком "Вандализм и варварство" появился в паблике МО "Поселок Песочный". Поводом для его написания стали следы от колес на покрытии в малом сквере на Садовой улице. В тот же день в сообществе МО "Поселок Солнечное" предупредили о том, что обращаются в полицию из-за небольшого взрыва на огороженной площадке. Действия неизвестных муниципалы сочли подпадающими под уголовную ответственность по статье о вандализме (ст. 214 УК РФ).

Андрей Казарлыга, фото: Дмитрий Чечин / "ВКонтакте"