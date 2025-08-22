"Ротонда": Прокуратура отменила дело из-за задержек сдачи квартир ГК "Самолет"

Прокуратура отменила постановление Следкома о возбуждении уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из-за задержки сдачи квартир в ЖК "Курортный квартал" и ЖК "Новое Колпино", сообщил 22 августа Telegram-канал "Ротонда". Их строительством занимается ГК "Самолет".

В надзорном ведомстве не нашли в действиях застройщика умысла на обман. В прокуратуре полагают, что ГК "Самолет" можно вменить только нарушение обязательств по срокам, что не является основанием для возбуждения уголовного дела. По подобным вопросам дольщикам стоит обращаться в суд.

Кроме того, в надзорном ведомстве подчеркивают, что 90% дольщиков все-таки получили ключи от своих квартир, а нарушения в отделочных работах не свидетельствуют о неисполнении договоров.

Напомним, днем ранее Следком сообщил о возбуждении двух уголовных дел о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первое было возбуждено из-за жалоб дольщиков ЖК "Курортный квартал", второе – на основании жалоб дольщиков ЖК "Новое Колпино". По их словам, "неустановленные лица" из руководства компании-застройщика якобы взяли у них деньги и не выполнили свои обязательства в установленный срок. В тот же день в офисах ГК "Самолет" прошли обыски.

Отметим, что ранее возбудить дело поручил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин после обращения дольщиков ЖК "Новое Колпино". Они жаловались на проблемы с выдачей ключей от квартир.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Следкома