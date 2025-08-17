В Госдуме предложили установить единые требования к домашним заданиям

Комитет Государственной думы по просвещению обратился в Минпросвещения с идеей о создании типового положения о домашнем задании в школе, сообщил 17 августа РБК. Предполагается, что в документе будут содержаться единые требования для всех учебных заведений.

Предполагается, что положением будет определен перечень предметов с обязательными домашними заданиями. Также планируется исключить формальный подход к содержанию и объему домашних работ.

Глава комитета по просвещению Ирина Белых заявила изданию, что депутаты и ранее обращались в министерство с предложениями. Полученный ответ ведомства она назвала "очень обтекаемым". При этом она заявила о намерении "продолжать добиваться четких понятий, не размытых ответов, а очень четких понятий".

Белых полагает, что полностью отказываться от домашних заданий нельзя. Сами по себе они должны быть четкими, понятными и не обременительными для семей, в которых растут школьники. "Мы также предложили схему того, что именно можно отрабатывать в каждом классе, в каждой параллели, по каждому предмету, чтобы учителю помочь в методике ведения того или иного урока", — отметила она.

Неделей ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах вернуться к теме загруженности школьников в сентябре. Этот вопрос он поднимал и ранее, теперь же парламентарий попросил подписчиков своего Telegram-канала оценить эффективность домашних заданий в их существующем виде. При этом он заявил, что сейчас школьники проводят за учебой по 8-10 часов в день.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру