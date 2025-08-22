Минцифры сообщило о хакерской атаке на портал "Госуслуги"

Портал "Госуслуги" подвергся DDoS-атаке во второй половине дня 22 августа, сообщила пресс-служба Минцифры. По данным ведомства, все атаки были успешно отражены.

"Госуслуги с 12:00 мск 22 августа подвергаются массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе на портал из-за работающей системы фильтрации трафика. Все атаки успешно отражаются", - говорится в публикации министерства.

Минцифры подчеркнули, что все данные пользователей находятся под защитой. В публикации отмечается, что для поддержания информационной безопасности на портале действует многоуровневая высокотехнологичная эшелонированная защита. Кроме того, круглосуточно работают техподдержка и штаб мониторинга и оперативного реагирования для противодействия угрозам.

Судя по данным сайта Downdetector, пик жалоб на работу "Госуслуг" пришелся на 15 часов мск. За последний час больше всего сообщений о проблемах в работе сайта поступило из Республики Тыва, а четвертое место по количеству жалоб занимает Ленобласть.

Напомним, в конце июля хакерской атаке подверглась информационная система компании "Аэрофлот". Она привела к задержке и отмене рейсов в аэропорту Шереметьево, всего были отменены около полусотни вылетов.

Анастасия Луценко, фото: unsplash