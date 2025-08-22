Мариинский дворец принял глав кинопредприятий России и СНГ

Председатель петербургского Заксобрания Александр Бельский направил приветствие участникам X заседания руководителей международных киноорганизаций, сообщил сам спикер ЗакСа в своем telegram-канале 22 августа. В этом году встреча в рамках Lendoc Film Festival состоялась в Мариинском дворце.

"Искусство всегда было силой, способной объединять народы, усиливать взаимопонимание, доносить смыслы без переводчиков. И сегодня, в условиях идеологического противостояния, это особенно актуально. Убежден, совместные проекты укрепят дружбу наших кинематографистов, но главное — помогут донести правду и уважение к правильным ценностям до самой широкой аудитории", - написал Бельский в своей публикации.

Председатель ЗакСа подчеркнул, что подобные мероприятия являются важной частью культурной дипломатии. В сегодняшнем заседании приняли участие главы киностудий и кинодеятели из России, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. Бельский напомнил, что Мариинский дворец уже становился местом проведения заседания в 2023 году.

Как сообщили в пресс-службе Lendoc Film Festival, главной темой встречи кинодеятелей стала презентация Международного центра копродукции. В ходе заседания обсуждались итоги сотрудничества стран СНГ в сфере кинопроизводства, формирование Центра в Петербурге, учреждение попечительского совета и сохранение культурного наследия в кинематографе. В завершении встречи было подписано соглашение о запуске совместных кинопроектов.

Напомним, во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Петербурга Александр Беглов подписал меморандум о сотрудничестве с министром культуры Ольгой Любимовой, направленный на возрождение петербургской киностудии "Ленфильм".

Отметим, что киностудия не первый год испытывает экономические трудности. В феврале на состояние "Ленфильма" обратил внимание режиссер Александр Сокуров в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В апреле о непростой обстановке в организации главе Следкома Александру Бастрыкину рассказала генеральный директор "Ленфильма" Надежда Андрющенко.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Lendoc Film Festival