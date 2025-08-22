Вологодским учителям поднимут зарплаты со следующего учебного года

Педагогам в Вологодской области поднимут на 10% заработную плату с 1 сентября 2026 года, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов 22 августа в своем telegram-канале. О соответствующем решении глава Вологодчины сообщил в ходе областного августовского педагогического совета.

"Поднимаем и гарантированную, базовую часть, и компенсационную, дополнительную. Реальная прибавка к заработной плате составит от 5 до 6 тыс. руб. Это решение уже обеспечено финансированием в размере порядка 270 млн руб. на будущий год и порядка 1,5 млрд руб. на 2027 год. При этом наш бюджет остаётся сбалансированным и устойчивым", - говорится в публикации Филимонова.

По словам главы региона, сейчас макроэкономические показатели не способствуют введению дополнительных соцмер в области. Несмотря на это, власти приняли "финансово выверенное" решение поднять зарплату педагогам. Как подчеркнул Филимонов, "люди труда" для региона остаются в приоритете.

Кроме того, к 1 сентября 2025 года всем учителям и воспитателям Вологодской области одноразово выплатят премию в размере 10 тысяч рублей. По словам Филимонова, этот шаг позволит работникам сферы образования почувствовать поддержку со стороны властей региона.

Напомним, в ходе "нулевых" чтений депутаты петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь и Денис Четырбок ("Единая Россия") озадачились размером субсидий, запрашиваемых для частной школы Газпрома. Администрация Петроградского района просила выделить ей 327 млн рублей на эти цели, уточнив, что деньги пойдут на закупку учебников и зарплату учителям.

После этого Рябоконь обратился к профильному вице-губернатору с предложением перераспределять запрашиваемые на подобные субсидии средства на повышение зарплат учителям городских школ.

Анастасия Луценко, фото: Teelegram-канал Филимонова