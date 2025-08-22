В Полежаевском парке заменят 10 тысяч квадратных метров газонов

Специалисты садово-паркового предприятия (СПП) "Красносельское" ведут масштабную работу по благоустройству Полежаевского парка в Петергофе, сообщила 22 августа пресс-служба комитета по благоустройству. Там планируют заменить 10 тысяч квадратных метров газонов и восстановить пять тысяч квадратных метров набивных дорожек.

Как говорится в публикации комблага, рабочие уже заканчивают работы на пешеходных маршрутах в районе Аллеи Славы. Там уже отремонтировали дорожки, пролегающие параллельно Аллее, а также транзиты между ними.

Кроме того, ведется капитальный ремонт газона на площади более 2 тысяч квадратных метров. Он расположится вдоль Дудергофского канала между Клиновским мостом и мостом партизана Германа.

Как отмечают сотрудники СПП "Красносельское", для благоустройства парка требуется проводить изыскания, поднимать картографию и согласовывать проекты с комитетом по контролю и охране памятников. Подчеркивается, что некоторые работы в парке не проводились со времен Второй мировой войны.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба комблага