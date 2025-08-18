В парках Царского Села проведут расчистку водоемов

В музее-заповеднике "Царское Село" стартуют работы по комплексному экологическому оздоровлению его исторической гидросистемы, сообщила пресс-служба Смольного 18 августа. Они являются частью федерального проекта "Вода России".

"Поддержка президента позволила Петербургу в приоритетном порядке войти в новый национальный проект "Экологическое благополучие". <…> Благодаря привлечению федеральных средств значительно снизим финансовую нагрузку на бюджет Петербурга", – прокомментировал предстоящие работы губернатор Петербурга Александр Беглов.

В рамках проекта будет проведена расчистка водоемов в Екатерининском и Александровском парках. Их очистят от донных отложений и пополнят водой. Кроме того, будет проведена модернизация гидротехнических сооружений на территории музея-заповедника.

По словам губернатора, подготовка к работам в Царском Селе ведется с 2023 года. За это время было спроектировано экологическое оздоровление Продольного пруда, а также Лебяжьих и Верхних прудков. Всего в музее-заповеднике намерены восстановить 15 водных объектов, признанных объектами культурного наследия федерального значения.

Работы будут проходить в осенне-зимний период. Первый этап начнется с Продольного пруда в Екатерининском парке. Очистка будет проводиться с применением экскаваторов с ручной доработкой, у пруда организуются подъездные пути для техники. Восстановление каменной кладки будет выполняться вручную.

Отметим, что ранее в "Царском Селе" при поддержке федерального бюджета был восстановлен Александровский дворец. Кроме того, в конце 2024 года была завершена 5-летняя реставрация Екатерининского дворца.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного