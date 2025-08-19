В Ленобласти хотят в два раза увеличить количество мест в колледжах к 2035 году

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поставил задачу увеличить количество место в колледжах и техникумах региона в ближайшие 5 и 10 лет, сообщил сам глава области в своем telegram-канале 19 августа. К 2030 году число мест должно вырасти в 1,5 раза, к 2035-му – в два.

"Во-первых, спрос на рабочие руки — требование растущей экономики региона, во-вторых, молодежь все чаще выбирает специальности "синих воротничков", видя достойную зарплату и условия труда на производствах", - объяснил свое поручение Дрозденко.

Как подчеркнул глава региона, для начала в области проведут "инвентаризацию" помещений в учебных заведениях для оценки целесообразности их использования. Руководство Ленобласти рассчитывает найти резерв для увеличения учебных площадей.

Кроме того, будет обсуждаться вопрос о строительстве новых заведений в регионе. В частности, речь идет о новых городах Ленобласти. По словам Дрозденко, колледжи точно требуются в Мурино.

Напомним, в феврале 2025 года Дрозденко поручил создать именные стипендии для студентов из Ленобласти, участвовавших в СВО. Ее размер должен составлять 15 тысяч рублей для студентов вузов и 10 тысяч рублей – для студентов колледжей. Выплата производится ежемесячно в течение всего периода обучения.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Дрозденко