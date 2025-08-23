В Петербурге суд рассмотрит дело об организации нелегальной миграции

Смольнинский районный суд рассмотрит уголовное дело об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), рассказали 23 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. На скамью подсудимых отправятся трое обвиняемых, расследование в отношении них завершено.

Как сообщили в петербургском Главке, обвиняемыми по делу проходят 43-летняя предполагаемая организатор бизнеса и двое выходцев из государства ближнего зарубежья, получившие несколько лет назад гражданство России.

По версии следствия, фигуранты за деньги оформляли мигрантам фиктивную регистрацию по месту пребывания и трудовые патенты. Стоимость незаконной регистрации составляла 6-8 тысяч рублей, за трудовой патент брали по 25-28 тысяч рублей.

"Получив пакет содержащих недостоверные сведения документов, приезжие обращались в соответствующие государственные учреждения и миграционный центр, чтобы сделать легальным свое пребывание и трудовую деятельность в нашей стране", — отметили в полиции.

Как считает следствие, всего услугами фигурантов воспользовались 17 иностранных граждан. Материалы расследования переданы в миграционную службу, основания для пребывания иностранцев отменены или аннулированы. Сами мигранты внесены в реестр контролируемых лиц.

В МВД уточнили, что двоих фигурантов задержали в июле 2024 года, они находятся сейчас под домашним арестом. Третья фигурантка была задержана в минувшем марте, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне полиция сообщила о задержании 55-летнего иностранца и 45-летней сотрудницы миграционной службы по подозрению в фиктивной регистрации мигрантов. Их подозревают в легализации пребывания 1,5 тысячи иностранцев.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру