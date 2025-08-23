В ЗакСе собрались побуждать наркозависимых к лечению и реабилитации

В Петербурге могут расширить список направлений профилактики наркомании, соответствующая инициатива появилась на сайте Законодательного собрания 23 августа. Авторами законопроекта выступили депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов, Алексей Цивилев и Константин Чебыкин.

Поправки вносятся в городской закон о профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных средств. Сейчас в список основных направлений профилактики входят системный мониторинг наркоситуации, снижение доступности запрещенных веществ, антинаркотическая пропаганда и воспитание граждан, а также иные действия в этой сфере.

Депутаты предложили дополнить перечень пунктами о побуждении лиц, эпизодически употребляющих наркотики, к прохождению профилактики, а также о побуждении больных наркоманией к лечению и к медицинской или социальной реабилитации.

"Предлагаемые проектом закона Санкт-Петербурга изменения согласуются с положениями Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"", — говорится в пояснительной записке.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру