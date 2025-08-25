Депутат Мельникова вместе с сыном Газманова выступит на сцене ДК Ленсовета

В октябре в ДК имени Ленсовета состоится литературное мультимедийное шоу "Забавные истории Евгения ЧеширКо" с участием депутата Законодательного собрания Петербурга Анастасией Мельниковой и сына народного артиста, депутата Мосгордумы Родиона Газманова. Также среди артистов заявлены актер Евгений Дятлов и писатель Евгений Чеширко.

"Мы перенесем вас в теплый, ностальгический мир проделок Домового. Вас ждет спектакль с живой музыкой, юмором и трогательными моментами, где будет весело и детям, и взрослым", - пообещала Мельникова в своих соцсетях.

Цены на билеты стартуют от 1,2 тысячи рублей - за эти деньги зритель сможет попасть на первый ярус. Самый дешевый билет в партер обойдется в 4 тысячи рублей. Как уточнила Мельникова в соцсетях, проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В ноябре коллектив выступит в Москве в кинотеатре "Октябрь".

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о благотворительном спектакле "Гостиница "Астория", в котором примут участие депутаты петербургского парламента Константин Чебыкин и Вера Сергеева.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру