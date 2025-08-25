ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
25 августа 2025, 11:00

Депутат Мельникова вместе с сыном Газманова выступит на сцене ДК Ленсовета

фото ЗакС политика Депутат Мельникова вместе с сыном Газманова выступит на сцене ДК Ленсовета

В октябре в ДК имени Ленсовета состоится литературное мультимедийное шоу "Забавные истории Евгения ЧеширКо" с участием депутата Законодательного собрания Петербурга Анастасией Мельниковой и сына народного артиста, депутата Мосгордумы Родиона Газманова. Также среди артистов заявлены актер Евгений Дятлов и писатель Евгений Чеширко. 

"Мы перенесем вас в теплый, ностальгический мир проделок Домового. Вас ждет спектакль с живой музыкой, юмором и трогательными моментами, где будет весело и детям, и взрослым", - пообещала Мельникова в своих соцсетях. 

Цены на билеты стартуют от 1,2 тысячи рублей - за эти деньги зритель сможет попасть на первый ярус. Самый дешевый билет в партер обойдется в 4 тысячи рублей. Как уточнила Мельникова в соцсетях, проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В ноябре коллектив выступит в Москве в кинотеатре "Октябрь". 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о благотворительном спектакле "Гостиница "Астория", в котором примут участие депутаты петербургского парламента Константин Чебыкин и Вера Сергеева.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


