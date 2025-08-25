Полковник НКВД и техник-интендант: Малькевич и Чебыкин рассказали о ролях в спектакле про блокаду

Депутаты Законодательного собрания Константин Чебыкин и Александр Малькевич рассказали 25 августа о своем участии в театральной постановке на тему блокады Ленинграда. Как сообщил Малькевич на пресс-конференции в "Интерфаксе", на сцене ему предстоит играть роль сотрудника НКВД, он будет "выявлять врагов народа и предавать их справедливому суду". Чебыкин заявил, что выступит в качестве техника-интенданта. Также в спектакле примет участие депутат Вера Сергеева.

Спектакль "Гостиница "Астория"" пройдет на сцене Балтийского дома дважды, 8 и 9 сентября. В постановке участвуют непрофессиональные актеры. Помимо Малькевича и Чебыкина, на подмостки также выйдет их коллега по ЗакСу Вера Сергеева, а также бизнесмены и чиновники Смольного — председатель архивного комитета Петр Тищенко и глава управления по развитию садоводства и огородничества Андрей Лях.

В ходе пресс-конференции Малькевич заявил, что на подмостках примерит на себя роль полковника НКВД, так что в пьесе он будет "заниматься любимым делом, выявлять врагов народа и предавать их справедливому суду". Он уточнил при этом, что в ЗакСе состоит в комиссии по вопросам правопорядка и законности, возглавляемой Чебыкиным. "В спектакле фактически я играть буду его [Чебыкина] заместителя, потому что Константин Александрович — офицер, будет выступать в роли генерала, коменданта, а я — чуть попроще", — отметил он.

В своем выступлении Малькевич также обратился к современности, намекнув на возможность постановки в дальнейшем пьесы об СВО. "К ее созданию и к ее постановке мы с коллегами руку приложим", — пообещал депутат.

В свою очередь, Чебыкин отметил, что проект проходит при полной поддержке петербургского парламента и лично спикера Александра Бельского, а в спектакле "играют непрофессиональные актеры, но профессиональные депутаты". По его словам, кроме троих уже известных парламентариев есть еще несколько избранников, которые находятся в резерве постановки. Сам депутат, по собственному признанию, узнал о планах поставить спектакль от настоятеля Андреевского собора иерея Артемия [Наумова], который рассказал ему о благотворительном проекте, в рамках которого делается постановка, и о том, что собранные средства уйдут на строительство храма святой Нины.

Чебыкин поделился рассказом о своем юношеском опыте общения с блокадниками, приобретенном в годы, когда он учился в Нахимовском военно-морском училище. Он с теплотой отозвался о двух пожилых жительницах города, с которыми тогда общался, и сообщил, что вспомнил о них, когда получил приглашение выступить на сцене. Также он отметил, что в командировках члены ЗакСа всегда встречаются с жителями блокадного Ленинграда.

— Вы знаете, это уникальный, действительно, генетический код. В стране есть два непобежденных города: город-герой Ленинград и город-герой Волгоград-Сталинград, — заявил Чебыкин и добавил, что семейные истории о блокады следует передавать последующим поколениям.

В беседе с ЗАКС.Ру Чебыкин заявил, что рассказ Малькевича об их ролях в спектакле был "определенной интригой", о которой депутаты заранее договорились. "Я буду играть роль техника-интенданта второго ранга. <...> Александр Александрович Малькевич будет у нас зам военного коменданта города-героя Ленинграда, и у него там особая роль", — поведал он, уклонившись от более детального рассказа о том, какого именно персонажа ему предстоит воплотить на сцене.

Сергеева, по словам Чебыкина, "будет играть роль на тот момент жителя блокадного Ленинграда, роль гражданскую".

Малькевич в разговоре сообщил, что первоначально ему предлагали роль военного корреспондента Трояна, однако он был вынужден отказаться от этого в силу занятости. "Это потребовало бы выучить огромный массив текста и поучаствовать в 15 репетициях. С учетом того, что я только что вернулся из зоны СВО и у меня есть ряд других обязательств, я участвую суперфинале конкурса "Лидеры России", поэтому я не могу находиться в Петербурге постоянно месяц", — объяснил он.

Пьесу "Гостиница "Астория"" написал советский писатель Александр Штейн, она посвящена событиям сентября 1941 года в Ленинграде. Организацией постановки занимается благотворительный фонд "Необыкновенное чудо", глава которого Милана Левченко выступает в роли продюсера. Собранные средства пойдут на строительство храма святой равноапостольной Нины на Бухарестской улице, посвященного 80-летию освобождения города от блокады. О том, что петербургские депутаты поучаствуют в постановке, ЗАКС.Ру писал в середине августа.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру