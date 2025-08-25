Малькевич выпустит в свет пять рассказов об СВО

Депутат Законодательного собрания Александр Малькевич готовится к изданию предстоящей осенью пяти рассказов о специальной военной операции, рассказал он ЗАКС.Ру 25 августа. Еще над несколькими текстами он работает сейчас. В частности, по признанию депутата, одну из повестей он рассчитывает в дальнейшем переделать в пьесу.

— С осени дебютирую в качестве писателя, — сообщил парламентарий. — Готовятся к изданию сразу пять моих художественных рассказов, посвященных событиям специальной военной операции. И еще порядка пяти-семи у меня находятся в работе. В том числе я пишу повесть, на основе которой легко может быть сделана пьеса, и у меня такие планы есть.

Депутат посетовал, что занятиям литературным творчеством мешают его загруженность и нехватка времени. Тем не менее он готов доделать начатое.

В понедельник Малькевич и его коллега Константин Чебыкин приняли участие в пресс-конференции "Интерфакса" о театральной постановке "Гостиница "Астория", посвященной блокаде Ленинграда. В своем выступлении Малькевич среди прочего заявил о возможности постановки в дальнейшем пьесы на тему СВО.

Оба парламентария, а также депутат Вера Сергеева задействованы в спектакле в качестве актеров. Чебыкин сообщил ЗАКС.Ру, что будет играть роль техника-интенданта. Малькевич выступит на сцене в роли полковника НКВД и, по его словам, будет "выявлять врагов народа и предавать их справедливому суду".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру