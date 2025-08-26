Чебыкин подарил многодетной семье крупный помидор со своей дачи

Многодетная семья получила в подарок от депутата Законодательного собрания Константина Чебыкина выращенный им помидор весом чуть менее одного килограмма, обратил 26 августа внимание Telegram-канал "Ротонда". Передача томата состоялась во время "Большого семейного фестиваля" в Приморском парке Победы на прошедших выходных, видеозапись парламентарий выложил у себя в соцсетях.

— Позвольте, как многодетный — многодетным, вручить вам выращенный нами помидор! Почти килограмм, — произносит на видео Чебыкин, стоя на сцене с многодетной семьей.

Из слов Чебыкина следовало, что получившая овощ с его грядки семья воспитывает семерых детей. Согласно данным на сайте Заксобрания, у самого депутата в семье растет трое сыновей.

Также в рамках фестиваля Чебыкин устроил раздачу огурцов, а одной женщине вручил кабачок. В комментарии "Ротонде" он сообщил, что все овощи выросли у него на даче. "Я уже целую неделю занимаюсь раздачей. У меня традиция такая: и в прошлом году раздавал, и в позапрошлом", — заявил он и добавил, что раздавал овощи и во время депутатского приема.

В начале августа Чебыкин поделился с подписчиками рассказом о рекордном для него томате. Вес выращенного у него на даче овоща составил 1 084 грамма, сообщил депутат.

Андрей Казарлыга, фото: Константин Чебыкин / Telegram (скриншот видео)