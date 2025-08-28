Правительство рекомендовало изучать в школах песни SHAMAN и Газманова

Министерство просвещения России разработало перечень патриотических песен, рекомендованных к изучению в рамках школьного предмета "Музыка", сообщили на сайте ведомства 28 августа. Школы сами будут принимать решение об их использовании в образовательном процессе.

Всего в список попали 37 композиций, направленных на "патриотическое и духовно-нравственное воспитание" школьников. Над созданием перечня работали гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, ректор Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Рыжинский и ряд других деятелей культуры.

В результате в список попали такие известные композиции, как "Красно солнышко", "День Победы", "Родина моя", "Как прекрасен этот мир". Кроме того, в перечень были включены и песни современных авторов. Среди них:

Олег Газманов: "Офицеры", "Вперед, Россия" и "Бессмертный полк";

Денис Майданов: "Флаг моего государства" и "Россия";

Сергей Трофимов, известный как "Трофим": "Родина";

Ярослав Дронов, известный как SHAMAN : "Моя Россия".

Напомним, что о возможном изучении в школах песен Дронова и Газманова стало известно еще в январе этого года. Как сообщил тогда депутат Госдумы Сергей Колунов, они попадут в программу обучения школьников с 1 по 8 класс.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру