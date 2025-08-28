Смольный продаст закупленное при Матвиенко оборудование для мукомольного завода

Правительство Петербурга отказалось от строительства мукомольного завода в городе, сообщила 28 августа "Фонтанка.ру". Об этом изданию рассказал председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов в кулуарах "нулевых" чтений проекта бюджета Петербурга в Заксобрании.

Как отметил Ситов, городское правительство выставит на продажу немецкое оборудование для завода, которое было закуплено еще в 2010 году, когда город возглавляла Валентина Матвиенко. Перед этим его состояние хотят оценить при помощи мобильного досмотрового комплекса. По словам Ситова, оборудование упаковано в вакуумную упаковку, а значит, "срок хранения формально не идет".

Как отмечает "Фонтанка.ру", строительством завода должно было заниматься ГУП "Продовольственный фонд". Сейчас проходит реорганизация учреждения, по словам Ситова, теперь оно будет хранить только запасы зерна, но не муки.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру