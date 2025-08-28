Бывший глава комстроя Демиденко возглавил управление группы "Эталон"

Экс-председатель комитета по строительству Петербурга Михаил Демиденко стал директором управления по СЗФО группы "Эталон", сообщил 28 августа "Деловой Петербург". Бывший чиновник возглавил 11 обществ – специализированных застройщиков организации.

"В зону ответственности Михаила Васильевича в группе "Эталон" входит контроль над инвестиционно-строительными проектами в Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях", — рассказали изданию в группе "Эталон".

До прихода на госслужбу Демиденко работал в различных компаниях в сфере строительства. С 2009 по 2013 год трудился в Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры, после чего перешел на должность советника вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна. В том же 2013 году возглавил городской комитет по строительству, откуда ушел в 2016 году.

Напомним, ранее пост председателя комитета по тарифам покинул Алексей Малухин. Как сообщили в Смольном, он должен в скором времени перейти на новую должность на федеральном уровне. Вместо Малухина ведомство возглавил бывший глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного