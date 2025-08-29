Пенсионер отдал 20 млн рублей мошенникам, прикрывавшимся именем Беглова

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из-за действий злоумышленников, оставивших пожилого горожанина без крупной суммы денег, сообщили 29 августа в ГУ МВД по региону. Полиция приняла меры к задержанию преступников.

Как сообщается, накануне днем к правоохранителям обратился мужчина с рассказом о том, что его знакомый пенсионер из поселка Парголово передал деньги мошенникам. Полицейские прибыли к 84-летнему петербуржцу домой. Пожилой человек сообщил, что ему позвонил неизвестный и сказал, что для поимки неких преступников надо отдать деньги "связному".

Пенсионер поверил звонившим и отдал курьеру 20 млн рублей.

По сообщению "Фонтанки", злоумышленники связались с пожилым человеком еще 12 августа, при этом действовали они якобы от имени губернатора Александра Беглова. Петербуржцу будто бы рассказывали о хищении из городского бюджета и просили помочь с изобличением злодеев. Для этого его попросили передать имеющиеся деньги курьеру.

Отметим, что глава города неоднократно предупреждал о мошенниках, действующих от его имени. В последний раз это случилось 11 августа, тогда Беглов говорил о том, что злоумышленники приглашают горожан на якобы "персональную конференцию" с ним.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру