В Петербурге СК организовал проверку из-за наезда юного самокатчика на женщину

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК по Петербургу организовал процессуальную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщили 29 августа в ведомстве. Основанием для этого стал инцидент с наездом самокатчика на прохожую возле станции метро "Проспект Большевиков".

По предварительным данным, вечером 28 августа подросток на самокате совершил наезд на женщину, из-за чего она получила травмы. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

"В настоящее время следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", — говорится в сообщении СК.

Ранее о происшествии сообщило издание "Фонтанка". Согласно публикации, возле метро самокатчики "начали делать круги, финты" и один из них задел прохожую. В результате та якобы упала на землю и ударилась головой. Пострадавшую посадили на стул, к голове она приложила салфетку. На место была вызвана бригада скорой помощи.

В начале августа СК возбудил уголовное дело из-за наезда самокатчика на женщину на пешеходном переходе через улицу Ленсовета. Как сообщалось, молодой человек скрылся с места происшествия.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру