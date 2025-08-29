Прокуратура осталась недовольна работой органов опеки и попечительства в МО №7

Работа органов опеки и попечительства в МО "№7" велась с нарушениями федерального законодательства, сообщили 29 августа в прокуратуре Петербурга. По итогам проведенной проверки надзорное ведомство направило муниципалам представление, в результате ответственные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Проверку исполнения законодательства органами опеки провела прокуратура Василеостровского района. В ходе ревизии удалось обнаружить ряд нарушений законодательства. Так, в личных делах двух подопечных отсутствовали актуальные сведения об их прописке, фактическом пребывании по адресу и в составе семьи, а также о посещении ими школы.

Также прокуратура не заметила "принципиальную позицию" касательно защиты прав детей, оставшихся без родителей, на получение алиментов. Также в ведомстве заявили об отсутствии надлежащего контроля за тем, как опекуны и попечители сохраняют имущество подопечных и заботятся о включении их в список лиц, которых должны обеспечить жильем.

По завершении проверки прокурор направил представление в адрес главы местной администрации МО №7. Муниципалы отреагировали на бумагу, приняв меры "к устранению нарушений и недопущению их впредь". Кроме того, виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

В июле петербургская прокуратура добилась от МО "Город Пушкин" проведения ремонта дороги на Кадетском бульваре. Проверка показала наличие просадок и выбоин во внутриквартальном проезде возле дома № 14/13.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру