СК начал проверку после падения женщины с заброшенной трубы ТЭЦ в Павловске

В Павловске 30 августа женщина погибла после падения с 88-метровой трубы заброшенной ТЭЦ. Это место популярно у роупджамперов. После успешного завершения прыжка с эластичным тросом, женщина вновь поднялась на высоту, чтобы сфотографироваться. Она поскользнулась и сорвалась. Травмы оказались смертельными.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия. Также проверку организовала прокуратура Пушкинского района. В ведомстве намерены дать оценку соблюдения законодательства организатором прыжков.

Как уточняет издание "Фонтанка", прыжок с тросом, предположительно, был подарком на день рождения погибшей - сегодня ей могло исполнится 45 лет.

Отметим, труба недостроенной котельной в Павловске уже попадала в новости. В мае 2024 года там прогремел взрыв.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру