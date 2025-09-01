Часть здания Городской думы могут выкупить для бара Александра Розенбаума

Комитет имущественных отношений (КИО) разрешил ООО "Толстый фраер-3", принадлежащему народному артисту России Александру Розенбауму, выкупить помещение в доме № 1-3 по Думской улице, сообщил 1 сентября "Деловой Петербург". По этому адресу располагается здание Городской думы, признанное объектом культурного наследия федерального значения.

В здании располагается пивной ресторан "Толстый фраер". Компания арендовала это помещение в течение нескольких лет и решила воспользоваться правом его выкупа без торгов. Судя по распоряжению КИО, стоимость помещения площадью 247 квадратных метров составит 108,6 млн рублей.

По данным "Контур.Фокус", учредителями ООО "Толстый фраер-3" помимо Розенбаума, которому принадлежит 40% долей компании, также являются Надежда Любина (50%) и Анна Чаки (10%). При этом в рекламе основателем сети пивных ресторанов указывается Розенбаум. Всего сеть включается в себя шесть точек по городу.

Напомним, в конце августа комитет по контролю и охране памятников (КГИОП) потребовал у владельца запасного дома великого князя Павла Александровича, признанного выявленным объектом культурного наследия, провести противоаварийные работы и привести объект в надлежащее состояние. В ходе осмотра здания были обнаружены трещины, загрязнения и нарушения целостности стен, а доступ в строение оказался свободным. В связи с этим комитет также обратился в полицию.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру