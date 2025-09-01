Даванков и Нилов предложили сделать бесплатным Wi-Fi в вузах и колледжах

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вместе с депутатом Владиславом Даванковым ("Новые люди") внесли в Госдуму законопроект о бесплатном доступе к Wi-Fi на территории вузов и колледжей для учащихся и преподавателей. Карточка инициативы появилась в думской базе 1 сентября.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, использование интернета в образовательных организациях открывает обучающимся доступ к образовательным ресурсам, электронным библиотекам, онлайн-курсам и ряду других инструментов, направленных на совершенствование учебного процесса. При этом в обществе существует проблема информационного неравенства из-за отсутствия у многих студентов домашнего интернета, которую не удается решить при помощи открытия компьютерных классов в учреждениях.

В связи с этим авторы предлагают обеспечить бесплатным доступом к Wi-Fi все здания и помещения образовательных организаций среднего профессионального и высшего профессионального образования для участников образовательного процесса. По задумке авторов, финансирование этой обязанности должно осуществляться за счет доходов учреждения и из внебюджетных источников. Порядок доступа к бесплатному Wi-Fi Нилов и Даванков предлагают определить правительству России.

Напомним, ранее в петербургское Заксобрание поступил законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи ученикам и студентам, потерявшим родителей во время обучения. Ранее аналогичные поправки были внесены в федеральный закон о бесплатной юрпомощи.

Анастасия Луценко, фото: unsplash