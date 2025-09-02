Беглов поздравил горожан с Днем российской гвардии

Губернатор Петербурга Александр Беглов 2 сентября поздравил жителей города с Днем российской гвардии. Текст обращения был опубликован пресс-службой Смольного.

В публикации отмечается, что 25 лет назад президент Владимир Путин учредил эту памятную дату. При этом впервые гвардия появилась в России еще 325 лет назад, когда Петр Первый велел называть Преображенский и Семеновский полки гвардейскими.

По словам Беглова, в гвардию отбирали самых смелых и преданных Отечеству военных, а из императорской гвардии выходили кадры для армейской и государственной службы. С началом Великой Отечественной войны в армию вернулось звание "гвардейских" для особо отличившихся в боях объединений. Так, его были удостоены дивизия под командованием генералов Николая Симоняка и Николая Полякова, танковая бригада Владислава Хрустицкого, воины, которые проявили героизм в боях по прорыву блокады Ленинграда.

"Несколько десятков частей и подразделений российской армии пополнили списки гвардии за время проведения СВО. Мы гордимся, что в их числе Ленинградский 1486-й гвардейский мотострелковый полк", - заключил Беглов.

Напомним, днем ранее губернатор вместе со спикером Заксобрания Александром Бельским поздравил петербуржцев с Днем знаний.

фото: ЗАКС.Ру