"Росэнергоатом" профинансирует строительство ледовой арены в Сосновом Бору

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, гендиректор концерна "Росэнергоатом" Александр Шутиков и глава администрации Соснового Бора Михаил Воронков подписали соглашение о строительстве крытой ледовой арены на территории города, сообщила ЗАКС.Ру пресс-служба правительства Ленинградской области 4 сентября. Начало строительства запланировано на 2026 год.

"Согласовали не только финансовое участие в строительстве крытой ледовой арены в Сосновом Бору, но и сроки строительства — планируем ввод через 3 года после старта строительных работ", — прокомментировал Дрозденко.

Ледовый комплекс площадью 9 тысяч квадратных метров построят в Сосновом Бору на проспекте Александра Невского. Финансирование проекта будет происходить из федерального и муниципального бюджетов, а также средств "Росэнергоатома".

В комплексе разместят ледовое поле 60×30 метров, малую тренировочную площадку, тренажерные залы, а также спортивные залы для занятий гимнастикой, аэробикой и хореографией. В будущем на арене хотят проводить межрайонные соревнования по фигурному катанию, хоккею и следж-хоккею.

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко