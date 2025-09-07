ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Путин наградил спикера Новгородской областной думы орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Новгородской областной думы Юрия Бобрышева орденом Дружбы за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Указ опубликован 6 сентября. 

Бобрышев возглавляет Новгородскую областную думу с 2021 года. Состоит во фракции "Единая Россия". С 2019 по 2021 год он представлял Новгородскую область в Государственной думе. В течение десяти лет, с 2008 по 2018 год, занимал пост мэра Великого Новгорода. 

Вместе с Бобрышевым государственных наград за законотворческую работу удостоились спикер Костромской областной думы Алексей Анохин, глава Заксобрания Еврейской автономной области Роман Бойко. 

В июле 2025 года Путин наградил орденом Дружбы спикера Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского

