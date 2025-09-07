ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 7 сентября 2025, 15:25

Неприятный запах в Петербурге может сохраняться до вторника

фото ЗакС политика Неприятный запах в Петербурге может сохраняться до вторника

В выходные жители Петербурга пожаловались на неприятный химический запах в черте города. Он может сохраняться в Северной столице до 9 сентября, предупредили специалисты комитета по природопользованию Петербурга. При этом в Смольном отмечают, что превышения концентрации вредных веществ в воздухе нет.

Причиной возникновения химического запаха в Петербурге называли безветренную погоду. Штиль и сильный ветер способствует накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

"Мобильная экологическая служба города провела экспресс-исследование атмосферного воздуха с помощью газоанализаторов. По результатам исследования сообщаем, что превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено", - сообщили в комитете по природопользованию.

Похожие данные приводят и в профильных учреждениях ГУП "Минерал". Экологические службы города продолжают вести мониторинг в усиленном режиме. 

Ранее депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь выступал с инициативой законодательного регулирования запахов, а также их восприятие горожанами. По мнению парламентария, оценку качества воздуха следует проводить не только на наличие вредных веществ, но и на восприятие его жителями. Подробнее о регулировании запахов — в интервью ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


