Жилком Петербурга отчитался о завершении ремонта систем теплоснабжения

К отопительному сезону в Петербурге готовы 24,3 тысячи жилых зданий, заявили в жилищном комитете 7 сентября. Специалисты провели ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, а также утеплили фасады и кровли. В подвалах и чердаках заменили трубы.

Более ста домов получили новые автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, которые, по заявлениям чиновников Смольного, автоматически регулируют подачу тепла с учетом уличной температуры и предотвращают возникновение "недотопов" и "перетопов".

"Петербург успешно выполнил программу подготовки внутридомовых теплосетей жилого фонда к зиме. Работы проведены в 271 многоквартирном доме, что превышает показатели прошлого года. Особое внимание было уделено внедрению современных энергоэффективных технологий", - сообщили в комитете.

О намерениях подготовить всю инфраструктуру теплоснабжения к сентябрю еще летом рассказывал вице-губернатор Сергей Кропачев.

Константин Леньков / Фото: Смольный