Петербуржец на электросамокате погиб от столкновения с трамваем

Полиция Петербурга начала проверку из-за ДТП с участием трамвая и электросамоката на улице Доблести, сообщила пресс-служба ведомства 8 сентября. Самокатчик погиб на месте.

Инцидент произошел около 22:30 7 сентября. Тогда 19-летний молодой человек, управляя электросамокатом, столкнулся с трамваем у дома 36 по улице Доблести. От полученных травм он скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Известно, что трамваем управлял 22-летний вагоновожатый.

Напомним, в начале августа председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании ДТП с участием электросамоката. Тогда неустановленная женщина, управляя арендованным самокатом, сбила семилетнюю девочку в пешеходной зоне и скрылась с места происшествия.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру