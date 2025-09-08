Беглов и Бельский возложили цветы в честь Дня памяти жертв блокады

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с председателем петербургского Заксобрания Александром Бельским возложили цветы к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбища в День памяти жертв блокады, сообщила 8 сентября пресс-служба Смольного. Венок от имени президента России Владимира Путина возложил его полномочный представитель в СЗФО Александр Гуцан.

На мероприятии также присутствовали почётные граждане Петербурга Елена Тихомирова и Василий Волобуев. Кроме того, в церемонии приняли участие представители ВМФ, Ленинградского военного округа, Росгвардии, молодёжных организаций и жители Петербурга. После окончания церемонии Беглов, Бельский и Гуцан также возложили цветы к "Вечному огню" и осмотрели выставку, посвящённую блокадным поэтам.

В Петербурге запланирована серия мероприятий, посвященных Дню памяти жертв блокады. Так, утром 8 сентября торжественная церемония возложения цветов состоялась у дома № 14 по Невскому проспекту. К мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев" возложили цветы вице-губернатор Владимир Княгинин, а также депутаты ЗакСа Наталия Астахова и Игорь Высоцкий.

Кроме того, по случаю памятной даты Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура получат специальное световое оформление в цветах ленты Ленинградской Победы. Переправы осветят в оливковом и зелёном оттенках, символизирующих победу и возрождение.

Анастасия Луценко