Новости 9 сентября 2025, 11:21

Комфин выложил проект корректировки бюджета на 2025 год

Проект корректировки бюджета Петербурга на 2025 год опубликован на сайте городского комитета финансов для прохождения антикоррупционной экспертизы. В документе отразят рост доходов и расходов при уменьшении дефицита городской казны.

Ожидается, что доходная часть бюджета вырастет в 2025 году на 59,5 млрд рублей и составит в итоге 1,39 трлн рублей. Увеличение расходов окажется не настолько существенным и составит 19,4 млрд рублей. Таким образом, суммарно расходы петербургского бюджета в текущем году составят 1,51 трлн рублей.

Дефицит бюджета уменьшится на 40,1 млрд рублей и составит 123 млрд рублей.

Дополнительные расходы в 2025 году используют для решения ряда задач. Так, на повышение зарплаты учителей, врачей и других бюджетников привлекут еще 12,7 млрд рублей. На поддержку участников СВО и членов их семей потратят дополнительные 9,1 млрд рублей. Кроме того, на субсидии теплоснабжающим организациям привлекут еще 1,7 млрд рублей, на субсидирование льготного проезда новых категорий граждан — еще 1,3 млрд рублей, а на уборку внутриквартальных территорий — еще 1,2 млрд рублей.

С начала года поступления в бюджет от налога на доходы физлиц превысили плановые показатели на 53,9 млрд рублей. В Смольном связали это с ростом заработной платы петербуржцев.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета за восемь месяцев 2025 года составили 906,3 млрд рублей, что соответствует 68,2 % от годового плана. Расходы казны подобрались к 852 млрд рублей, составив 56,9 % от плана.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


