Новости 26 августа 2025, 12:18

Беглов: Все достижения, которые мы с вами достигли - это без Газпрома

Беглов: Все достижения, которые мы с вами достигли - это без Газпрома

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая на заседании правительства города 26 августа, заявил, что все достижения Северной столицы достигнуты без помощи ПАО "Газпром". Он подчеркнул, что сейчас город "помогает" корпорации, а не наоборот. Своими мыслями глава города поделился при обсуждении стратегии развития Петербурга до 2035 года. 

– Когда мы начинали работать над стратегией по выработке нашей политики, мы тогда говорили, что деньги должны быть заработаны, не должны падать с неба. Поэтому все достижения, которые мы с вами достигли - это без Газпрома, хочу сказать. Мы сегодня, наоборот, Газпрому помогаем. Если бы мы в то время сделали ставку только на те доходы, которые могли быть нам предложены Газпромом, то мы бы на сегодняшний день проиграли просто-напросто, – заявил Беглов. 

Глава Петербурга не в первый раз отмечает "независимость" города от крупнейшего энергетического гиганта. Например, он говорил об этом в декабре 2024 года во время прямой линии. В сентябре 2023 года Беглов жаловался, что переезд Газпрома в Петербург повлек больше расходов из городской казны, нежели дополнительных поступлений. 

После упразднения института консолидированных групп налогоплательщиков в 2023 году налоги от Газпрома лишь частично поступают в бюджет Петербурга. Другая часть идет напрямую в федеральный бюджет. Петербург тогда недополучил от участников группы поступлений около 150 млрд рублей. 

Константин Леньков


