В первый день выборов главы Ленобласти проголосовала четверть избирателей

За первый день выборов губернатора Ленинградской области на участках проголосовали 368 тысяч человек, что составляет 26,12% от общего числа избирателей, сообщил председатель избирательной комиссии региона Михаил Лебединский вечером 12 сентября.

- Это хорошая, я считаю, активность в первый день. Завтра посмотрим, что будет, как активность наших избирателей будет проявляться. У нас праздничная атмосфера была создана практически на территории Ленинградской области везде, – рассказал Лебединский.

Руководитель избиркома подчеркнул, что в первый день голосования жалоб практически не поступало. Всего комиссия получила четыре обращения. Два из них связаны со списками, а остальные — с самим ходом голосования. В частности, один из избирателей хотел принять участие в выборах, находясь в Крыму. Лебединский объяснил, что в рамках этой избирательной кампании экстерриториальные участи на Крымском полуострове не предусмотрены.

По состоянию на 1 июля на территории Ленинградской области зарегистрировано 1,43 млн избирателей. Во время прошлых выборов главы региона, состоявшихся в 2020 году, итоговая явка избирателей превысила 51%.

Выборы губернатора Ленобласти продлятся три дня, с 12 по 14 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: Андрей Лебедев от ЛДПР, лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, руководитель регионального отделения "Справедливой России — За правду" Игорь Новиков, а также представитель "Зеленых" Сергей Лисовский и действующий губернатор Александр Дрозденко, выдвинутый "Единой Россией".

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что атака беспилотников на территорию Ленобласти утром 12 сентября не сказалась на ходе голосования. Все избирательные участки открылись вовремя.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру