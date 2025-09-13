Дрозденко проголосовал на выборах губернатора Ленобласти

Кандидат на пост губернатора Ленинградской области, действующий глава региона Александр Дрозденко 13 сентября проголосовал на избирательном участке в Лупполово во Всеволожском районе, сообщили в администрации губернатора.

"Выборы — это шанс для избирателя высказать свое мнение через голосование. Это самый цивилизованный способ дать оценку власти, депутатам или проектам на референдуме. Приятно, что в Ленинградской области выборы проходят с высокой явкой", - цитирует губернатора пресс-служба правительства Ленобласти.

Дрозденко занимает пост главы региона с 2012 года. Для него это третья избирательная кампания. Все три раза он баллотируется от "Единой России".

Всего на губернаторский пост претендуют пятеро. Кроме Дрозденко, свои кандидатуры выдвинули Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Игорь Новиков ("Справедливая Россия — За правду") и Сергей Лисовский ("Зеленые").

Выборы губернатора Ленобласти проходят с 12 по 14 сентября. В первый день голосования явка избирателей составила 26,12% — участки посетили свыше 368 тысяч человек.

