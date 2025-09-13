Явка на выборах губернатора Ленобласти за два дня составила почти 47%

По итогам двух дней голосования в выборах губернатора Ленинградской области проголосовали 669 тысяч человек, что составляет почти 46,80% от общего числа зарегистрированных избирателей, сообщил председатель избирательной комиссии региона Михаил Лебединский вечером 13 сентября.

– На некоторых участках я наблюдал очень большое количество избирателей, но чуть-чуть поменьше, чем мы наблюдали вчера. Хочу сказать, что день прошел штатно, спокойно, но при этом достаточно активно, – рассказал Лебединский.

В первый день выборов, 12 сентября, проголосовали 26% избирателей. Всего в регионе зарегистрировано 1,43 млн человек, обладающих правом проголосовать.

На пост главы Ленобласти выдвинуты пять кандидатов: действующий губернатор Александр Дрозденко, Сергей Лисовский из партии "Зеленые", руководитель областного отделения "Справедливой России – За правду" Игорь Новиков, а также лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович и Андрей Лебедев от ЛДПР.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру